Lavoro, accordo tra Confcommercio e Centro per l'impiego di Palermo: via al nuovo servizio Ido

Firmato un protocollo d’intesa che permetterà alle imprese associate a Confcommercio Palermo di accedere all’innovativo servizio Ido (incontro tra domanda e offerta di lavoro), già sperimentato attraverso un canale telegram dedicato ed un portale già attivo (Silavora), voluto dal Centro per l’Impiego di Palermo con l’ausilio tecnico di Anpal Servizi.

Si tratta di una procedura semplice ed efficace di acquisizione della domanda e di analisi dell’offerta che potrebbe favorire nuove assunzioni: il mondo delle imprese, da sempre alla ricerca di personale specifico e qualificato, sarà agevolato nel reperire le risorse umane idonee grazie anche alle professionalità messe in campo dal Centro per l’Impiego.

“La firma - afferma il direttore di Confcommercio Palermo, Vincenzo Costa, ha gettato le basi per una sempre più efficace sinergia con il Centro per l’Impiego di Palermo per sviluppare tante tematiche relative al mondo del lavoro e semplificare le procedure per le nostre aziende”.

“Rafforzeremo ulteriormente l’intesa - aggiunge Salvatrice Rizzo, dirigente del Centro per l’Impiego - grazie alle competenze delle persone del nostro staff e all’assistenza tecnica di Anpal servizi. Verranno promosse attività congiunte di webinar, recruiting day, condivisione di dati e best practices”.