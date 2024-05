Bagheria, il Centesimo di via Monaco si è rifatto il look

Il Centesimo di Bagheria di via Monaco si è rifatto il look. Il punto vendita vi attende con la sua nuova cantina in cui potrete trovare un vasto assortimento di vini e liquori; un nuovo, freschissimo e ampio, reparto ortofrutta; una salumeria rinnovata, che porta con sé una grandissima novità: pane e prodotti da forno freschi ogni giorno, il forno è servito dal Panificio Conti di Bagheria, presente nella guida Gambero Rosso. Anche se il look è cambiato, rimane immutato il calore e la gentilezza del personale, pronto ad accogliervi con il sorriso, così come rimane salda la promessa del Centesimo: da noi ogni giorno è un gran risparmio.