Lavoratori clinica Karol, i sindacati: "Dalla Regione tempi certi sui pagamenti"

L’assessorato regionale alla Salute intensificherà i controlli sulla clinica Karol per garantire il corretto pagamento degli stipendi. Inoltre l'assessorato ha comunicato che le indennità di novembre e dicembre sono state liquidate oggi. È quanto hanno appreso oggi i sindacati Fp Cgil, Fials e Uil Fpl che in seguito a un atto di autoconvocazione sono stati ricevuti dall’assessore Giovanna Volo e da tutto lo staff per un confronto sui disagi dei dipendenti della clinica Karol che lamentano ritardi nei pagamenti degli stipendi.

Presenti al tavolo per la Cgil Michele Morello e Francesco Macheda, per la Uil Alfredo Orofino e Anacleto Filiano, mentre per la Fials Giuseppe Forte e Antonio Ruvolo. "L’assessorato - spiegano le sigle - si è impegnato a verificare durante la riunione le liquidazioni a carico dell’Asp e ha confermato che le somme di novembre e dicembre sono state erogate oggi. Su novembre e dicembre c’è anche la certificazione sul fatto che il datore di lavoro ha regolarmente pagato fino a ottobre".

L’amministrazione, su input dei sindacati, si è inoltre impegnata a studiare delle ipotesi di controllo sulla clinica avviando un percorso di collaborazione con Cgil, Fials e Uil per un monitoraggio costante della vertenza. "Ringraziamo l’assessore e gli uffici per l’impegno assunto - affermano i sindacati - manteniamo comunque lo stato di agitazione e chiederemo un incontro all’Asp. Se i pagamenti non saranno in regola siamo pronti a nuove forme di protesta e a uno sciopero. Torneremo inoltre in prefettura per auspicare il commissariamento della clinica per garantire una gestione più efficiente a garanzia dei lavoratori".