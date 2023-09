Landini a Palermo: "L’operazione fatta sul reddito di cittadinanza è totalmente sbagliata"

"L’operazione fatta sul reddito di cittadinanza è totalmente sbagliata". A dirlo a Palermo è stato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. "In un Paese in cui sta aumentando la povertà - ha proseguito - mettere in discussione uno strumento per contrastarla e fare addirittura una discriminazione tra poveri è una cosa sbagliata. Tra l’altro hanno tagliato anche il fondo per gli affitti, caricando il problema sui sindaci”.

“Il Governo continua a fare cassa sui poveri, sui pensionati e sui lavoratori dipendenti - ha aggiunto - e non combatte l’evasione fiscale - 100 miliardi -, non tassa la rendita finanziaria e quella immobiliare. Insomma, non va a prendere i soldi dove sono”.

"Se il governo non dovesse ascoltarci, visto che adesso deve fare sia il Documento di programmazione economica che la legge di bilancio, e quindi nel giro di un mese dovrà dire cosa vuole realizzare, proporremo anche alle altre forze sindacali la necessità di mobilitarci, non escludendo anche lo sciopero generale", ha poi aggiunto Landini, conversando con i cronisti a margine di una iniziativa del sindacato".

Così invece sul Ponte sullo Stretto: "Siamo un Paese che ha ben altre priorità e problemi da affrontare. In Sicilia buona parte del sistema ferroviario è a binario unico, c’è un problema di mobilità e di come valorizzare turismo e agricoltura. Da nostro punto di vista non si risolve il problema con grandi opere di cui è dubbia la tenuta anche ambientale. Oggi mancano infrastrutture fondamentali, penso ai tanti disastri che stanno accadendo, e osservo che non si stanno utilizzando i fondi europei per fare questi investimenti".