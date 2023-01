"La federazione Coisp-Mosap si riconferma primo sindacato della polizia di Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Dipartimento della P.S. ha diramato il dato ufficiale della rappresentatività sindacale nella Polizia di Stato, sia a livello nazionale che per singole province. Per il secondo anno consecutivo la Fed. COISP-MOSAP si riconferma 1° Sindacato della Polizia di Stato a PALERMO. La Fed. COISP-MOSAP a Palermo, in virtù della propria consistenza rappresentativa incrementata dal 26% al 28%, potrà offrire maggiore tutela dei Diritti di ogni appartenente alla Polizia di Stato e riaffermare il proprio ruolo istituzionale al servizio della Società. “Un doveroso ringraziamento, per questo storico successo, va rivolto a tutti i colleghi associati a questo Sindacato che, con la loro fiducia, ci spronano ad esercitare al meglio la nostra funzione, nonchè a tutti i quadri sindacali operanti in Provincia di Palermo che, con serietà, umiltà ed abnegazione, continuano a sostenere il COISP: sono tante le donne e gli uomini che si prodigano in una quotidiana attività sindacale, fondata su valori irrinunciabili, quali onestà, correttezza, amicizia e solidarietà”. Detta circolare, in applicazione del recente novellato normativo che si riferisce all’ultimo contratto, ha inteso precisare ed evidenziare nella tabella (All. 1) le uniche 6 (sei) organizzazioni sindacali federative e rappresentative che hanno titolo a partecipare quotidianamente al regolare esercizio funzionale della vita lavorativa dei Poliziotti: Commissioni, Reperibilità, Orari in deroga, Disciplina, verifiche, esami congiunti, Confronti ed altro…. riportando successivamente, nella tabella (All. 2), tutte le sigle non più rappresentative e pertanto escluse dalle predette attività e dai relativi meccanismi in ambito territoriale e nazionale. Giorno dopo giorno, sempre più colleghi si avvicinano al COISP, nella consapevolezza di appartenere ad un Sindacato forte, efficiente e scevro da condizionamenti di qualsivoglia natura.

Il Segretario Generale Provinciale Sergio Salvia