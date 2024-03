L'Ente Parco delle Madonie in trasferta a Parigi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Ente Parco delle Madonie, unitamente agli altri Enti Parco regionali (Alcantara, Etna e Nebrodi) da giovedì e per tutto il weekend sarà in trasferta a Parigi per partecipare a Destination Nature, la più importante fiera europea del turismo naturalistico. Buyers, visitatori, tour operators ed agenzie pubbliche e private potranno scoprire le bellezze siciliane e delle Madonie in una vetrina d'eccellenza, fortemente voluta dall'Assessore regionale Territorio e Ambiente Elena Pagana, valutando una offerta certamente accattivante, quella della montagna mediterranea, e richiedendo proposte specifiche, anche didattiche, per il futuro. Per il commissario dell'Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, "La partecipazione a questo evento rientra in una strategia di promozione su mercati internazionali nel quadro più ampio del turismo naturalistico e specialmente geologico. Le Madonie, già Geopark europeo dal 2004, nel 2015 sono state dichiarate dall'Unesco parco geologico di interesse mondiale, e ciò attiva nuovi circuiti di fruitori che cercano natura, scienza e tradizioni locali".