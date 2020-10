Proteggersi a scuola e a lavoro, Mondo Carta in campo con i suoi Kit “anti-Covid"

"Oggi Abbiamo modificato la nostra produzione classica per poter dare una mano alla lotta alla diffusione del Covid, ci sono battaglie che cambiano l'agenda di tutti noi e le nostre stesse priorità, speriamo di poter dare tutti un contributo affinchè si torni alla vita di sempre"

Sono presidi di sicurezza con cui, negli ultimi tempi, abbiamo imparato a convivere. In alcuni casi sono obbligatori, in altri necessari per igienizzare al meglio gli ambienti che quotidianamente viviamo. Mascherine, gel o salviettine sono infatti entrati ormai a far parte delle nostre vite. Dalla scuola al lavoro, fino ai viaggi e alle trasferte, averli a disposizione è ormai diventato non solo utile ma fondamentale. Così Mondo Carta, azienda palermitana specializzata da anni nella distribuzione di articoli monouso, ha pensato a un kit “anti-Covid” che li racchiudesse in modo semplice e pratico.

Due kit, uno scuola l’altro lavoro e viaggi, pensati per pulire, detergere e proteggere se stessi e gli ambienti in cui trascorriamo il nostro tempo in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria che il Coronavirus ha portato con sé. Uguali nei contenuti ma differenti nei formati, hanno entrambi un costo promozionale di 5,99 euro e sono disponibili nei tre punti vendita Mondo Carta (tra Ficarazzi, Bagheria e Capaci), in tutte le edicole della Sicilia e nei migliori supermercati.

Il kit scuola contiene tre confezioni da 15 di salviettine con biocida antibatterico (per un totale di 45 salviette monouso), 10 stick di gel igienizzante per mani da 3 ml e due mascherine colorate in tnt lavabili e riutilizzabili. Nel kit lavoro e viaggi, invece, è possibile trovare un flacone di gel igienizzante per le mani da 110 ml, una confezione di salviette da 40 pezzi con astuccio pop-up e 3 mascherine bianche usa e getta.

Un’idea che nasce in un periodo storico particolare in cui molte aziende hanno dovuto riadattare in parte il proprio business non trascurando l’impegno sanitario che tutto il mondo sta mettendo in atto. “Un’idea semplice ma necessaria - commenta Fabio Hamza, uno dei soci di Mondo Carta -. Il mio negozio vende all'ingrosso e al dettaglio prodotti monouso da oltre 17 anni non solo a privati, ma anche ad alberghi, bar, ristoranti, comunità, pasticcerie e gastronomie. Oggi l’impegno per contrastare il Covid-19 diventa per noi importante”.

* Redazionale sponsorizzato