Italtel: "Il polo di Palermo è strategico", ma a Carini 54 lavoratori coi contratti di solidarietà

"Palermo resta un polo strategico per Italtel come confermato, tra l’altro, dalla recente firma di un accordo di collaborazione con l’Università di Palermo per progetti di formazione e ricerca, e dalla partnership avviata con l’ITS Steve Jobs di Catania", così in una nota l'azienda che ha sede anche a Carini, dopo la mobilitazione di ieri che ha visto i lavoratori scioperare per due ore.

"Abbiamo puntualmente tenute aggiornate le parti sindacali sia in merito alla vendita del comprensorio di Carini - proseguono da Italtel - sia alla contestuale stipula di un contratto di affitto (6+6 anni) che ci permetterà di restare nell’attuale sito e, intanto, poter individuare la nuova sede nella città metropolitana di Palermo. Attraverso il confronto con le parti sociali, durante l’ultimo anno, abbiamo individuato nel contratto di solidarietà, stipulato il 17 maggio scorso, lo strumento, alternativo ai licenziamenti, per accompagnare in modo socialmente responsabile il nostro piano di ristrutturazione e aggiornamento delle competenze".

L'azienda spiega che "tale percorso prevede, accanto al contratto di solidarietà per 12 mesi, anche incentivi all’uscita su base volontaria. Su un organico di 850 persone in Italia sono coinvolti al massimo 162 lavoratori, distribuiti nelle tre sedi di Milano, Roma, Palermo. A Palermo potranno essere coinvolte 54 persone su 167".

Ieri intanto la mobilitazione dei dipendenti con le prime due ore di sciopero, dalle 13.30 alle 15.30, al termine di un'assemblea con tutti i lavoratori, all’interno dello stabilimento, alla presenza dei segretari provinciali di Fiom, Fim e Uilm e dei rappresentanti nazionali Silvia Simoncini, segretaria Fiom, Fabio Bernardini, coordinatore Fim, e Luca Maria Colonna, coordinatore Uilm.

All’assemblea si è discusso dei temi che riguardano l’accordo da poco sottoscritto, che ha "fortemente penalizzato il sito palermitano con i contratti di solidarietà", spiegano i sindacati, e delle "mancate risposte" dell’azienda agli interrogativi posti dai sindacati dei metalmeccanici sulla nuova sede di lavoro ancora non individuata, mentre la sede storica è stata già venduta.

"Italtel ha finora rifiutato ogni tipo di interlocuzione, mancando anche di rispetto alle istituzioni locali e regionali: non si è presentata alla riunione all’assessorato regionale Attività produttive e neanche in sesta commissione, alla convocazione voluta dal Comune di Palermo”, sostengono i segretari generali Fiom, Fim, Uilm Palermo, Francesco Foti, Antonio Nobile e Enzo Comella insieme alle Rsu Italtel di Carini. Se Italtel non darà risposte sul futuro del sito di Carini e non ci farà conoscere le sue reali intenzioni sul proseguimento dell’attività, intensificheremo le azioni di mobilitazione dei lavoratori".

"Non è mai stato nella nostra intenzione sottrarci al confronto con le parti sociali. Settimane fa abbiamo necessariamente dovuto declinare l’invito ricevuto dalle autorità locali siciliane a incontrarci perché eravamo nel pieno del confronto in sede nazionale con gli stessi sindacati e con il ministero del Lavoro", ha risposto nella nota Italtel.