Italtel, inaugurata la nuova sede a Palermo in via Marchese di Villabianca

Italtel, multinazionale italiana dell’Information & Communication Technology con 102 anni di storia, ha inaugurato oggi la nuova sede di Palermo, esempio di eccellenza del piano di ammodernamento dell’Azienda, che ha l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e creare un ambiente di lavoro confortevole e sicuro che combina ergonomia, spazi di convivialità, impegno ecologico.

L’evento di inaugurazione, che è stato aperto da Benedetto Di Salvo, Amministratore Delegato di Italtel, ha visto la partecipazione di Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Alessandro Aricò, Assessore delle infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia, Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo, oltre alla presenza di altri rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore ed esponenti del management team di Italtel.

Gli uffici della nuova sede, che si trovano in un moderno edificio in via Marchese di Villabianca 121, in una zona centrale di Palermo, sono stati progettati secondo criteri di sostenibilità e con spazi funzionali per il lavoro in team dei circa 200 tecnici e ingegneri, impegnati nei laboratori di ricerca e sviluppo di prodotti software e servizi di progettazione. Italtel adotta un modello di lavoro ibrido con la possibilità di operare da remoto per il 50% del tempo mensile.

Così Roberto Lagalla: “Siamo contenti e grati che Italtel abbia scelto Palermo per questa nuova sede che presenta tutte le caratteristiche di un posto di lavoro moderno, confortevole e a basso impatto ambientale. Gli obiettivi di Italtel, inoltre, si sposano bene con le opportunità che offre Palermo, considerata tra le prime città al mondo scelte per il south e lo smart working. Proprio in questa direzione l’amministrazione sta lavorando per favorire la nascita di questi spazi che si traducono in nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani, in modo da non costringerli a lasciare Palermo”.

Queste invece le dichiarazioni del segretario Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti assieme e Filippo Lupo per la Fiom e alle Rsu Fiom di Italtel Rosario Tomaselli e Renato Pillitteri presenti oggi all’inaugurazione della nuova sede di via Marchese di Villabianca, in un piano della palazzina della direzione di Enel: “E’ positivo che Italtel abbia la sua nuova sede in una zona centrale di Palermo e che oggi la nuova struttura sia stata inaugurata alla presenza di tutte le istituzioni, locali e regionali. Adesso però aspettiamo di vedere i fatti ovvero di conoscere il piano industriale che il colosso italiano dell’Information Communication Technology presenterà per rilanciare il sito palermitano”.

“Il nostro punto di vista è che occorra accelerare per dotare il sito di mission produttive specifiche che consentano nuove assunzioni di giovani – aggiungono Foti, Lupo, Tomaselli e Pillitteri – A fronte dei tanti bei discorsi fatti oggi, alla presenza dell’amministratore delegato di Italtel, del sindaco e dell’assessore alle Attività Produttive, ancora non si capisce quali siano gli effettivi progetti dell’azienda e le intenzioni di consolidamento e di sviluppo della sede di Palermo, dove operano 137 addetti, di cui 51 coinvolti nei contratti di solidarietà, che scadono nel maggio prossimo. In un anno, fra dimissioni, pensionamenti e cessioni di rami d’azienda sono andati via in 30 e non sono state fatte nuove assunzioni di giovani. Si svecchia mandando via i più anziani ma non c’è mai stato un ricambio. La totale assenza di assunzioni non fa certo pensare a obiettivi di potenziamento dell’occupazione. Anche per quanto riguarda i contratti di solidarietà, ancora non si è iniziato a ragionare sulle condizioni di ricollocazione dei lavoratori”.

Le attività dello storico comprensorio di Carini sono state tutte trasferite a Palermo da quando un anno fa Italtel ha venduto lo storico hub di Carini intestato a Marisa Bellisario, progettato agli inizi degli anni ’70 con i capannoni industriali per la produzione di grandi centrali telefoniche e apparati di reti. Per la ricerca di una nuova sede e per la salvaguardia dell’occupazione sono stati organizzati dalla Fiom scioperi e sit-in.