Italcementi, nello stabilimento di Isola protesta dei sindacati degli edili

Sit-in oggi dalle 10 alle 12 presso lo stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine a sostegno della vertenza per il mantenimento del centro mondiale di ricerca del gruppo Heidelberg di Bergamo. I segretari provinciali di Fillea, Filca, Feneal, assieme ai lavoratori dello stabilimento, hanno espresso la loro solidarietà ai lavoratori addetti alla ricerca e alla innovazione di Italcementi in stato di agitazione dal 23 dicembre contro lo smantellamento della sede italiana. Le segreterie nazionali di Fillea, Filca e Feneal, assieme al coordinamento delle Rsu, hanno indetto un'iniziativa per l'8 gennaio per spiegare le motivazioni della mobilitazione e per chiedere al governo e al ministero dello Sviluppo economico l'apertura di un tavolo di confronto per trovare una soluzione nell'interesse dei lavoratori e di una visione strategica del settore in Italia.