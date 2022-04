Covisian, Ita diserta il tavolo. Lionti e Tumminia (Uilcom): "Atteggiamento vergognoso, riprenda subito confronto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Incommentabile l’atteggiamento di Ita che, pochi minuti prima dell’incontro, ha fatto sapere di non partecipare più alla convocazione e che intende procedere col piano di internalizzazione e nuove assunzioni”. Così Luisella Lionti e Giuseppe Tumminia, segretari della Uil e UilCom Sicilia, che aggiungono: “Vergognosa la scelta di fare saltare il tavolo innescando un precedente pericolosissimo per l’intero settore. Il Governo resta sfregiato da un’azienda pubblica affidata a un management che sta dimostrando arroganza, ignoranza e incompetenza. Questa mattina si è consumato un corto circuito istituzionale: un’azienda a totale partecipazione pubblica smentisce leggi, diritti e norme sancite negli accordi sottoscritti, mette i lavoratori uno contro l’altro e genera una ricaduta sociale che la città di Palermo non potrà sopportare. Deve ripartire subito il confronto”.