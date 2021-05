Isola, due giorni di protesta dei lavoratori del servizio raccolta rifiuti: "Resta la preoccupazione"

La mobilitazione è stata indetta dalla Fp Cgil Palermo, che ha organizzato per oggi un sit in davanti al Municipio

Hanno scioperato per due giorni i dipendenti della Agesp, l'azienda che effettua il servizio di raccolta rifiuti per il comune di Isola delle Femmine. La mobilitazione è stata indetta dalla Fp Cgil Palermo, che ha organizzato per oggi un sit-in davanti al Municipio.

Permane lo stato di agitazione. “Oggi abbiamo ottenuto un primo risultato ma la preoccupazione per la tenuta del servizio resta e quindi prosegue lo stato di agitazione – dichiara Andrea Gattuso per la Fp Cgil Palermo - Il Comune di Isola ha saldato la fattura del mese di marzo nei confronti dell'Agesp e quest'ultima ha così provveduto a pagare lo stipendio di marzo ai lavoratori. Resta ancora in sospeso lo stipendio di aprile e ovviamente la situazione resta critica e non si profila al momento una soluzione definita per quanto riguarda i prossimi pagamenti”.

La società vanta un credito pregresso col Comune di diverse mensilità, che nel 2020 ammonta a circa 500 mila euro. “Siamo davanti ad una fase di stallo per la quale il comune non ha le risorse per coprire il debito arretrato risalente ai primi mesi del 2020 e l'azienda non intende anticipare altre somme visto il credito accumulato nei confronti del Comune. E quindi – aggiunge Gattuso - Rimane forte la preoccupazione malgrado lo sciopero abbia portato a questo primo segnale di apertura. L'erogazione delle prossime mensilità resta avvolta nell'incertezza. La situazione debitoria del Comune rimane e Agesp non intende più anticipare gli stipendi ai lavoratori. Chiediamo nuovamente che si possa trovare una situazione condivisa tra Comune e Agesp al fine di dare risposte a chi sta veramente subendo questa situazione ovvero i lavoratori.

Se non ci saranno a breve delle risposte da entrambe le parti, saremo pronti a mettere in campo tutte le forme necessarie di mobilitazione”.