Intesa Confcommercio-Ordine avvocati, collaborazione su lavoro autonomo e Pnrr

L’Ordine degli Avvocati di Palermo, Confcommercio Palermo e Confcommercio Professioni Palermo hanno siglato un protocollo d’intesa, volto a promuovere e favorire un percorso collaborativo che preveda una condivisione di contenuti e attività di reciproco interesse, sia istituzionali, sia operative. All’interno del protocollo è stata prevista anche l'istituzione di un elenco di professionisti che congiuntamente potranno collaborare attivamente e porre in essere azioni positive in ordine alle varie opportunità riconosciute dal Pnrr in favore dei professionisti ed all’utilizzo dei relativi fondi.

L’accordo è stato firmato nella Sala consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Palermo alla presenza dei vertici dei due Enti. L’obiettivo dell’intesa è attivare processi di mutuo scambio di servizi e di opportunità, finalizzati all'accrescimento personale e professionale degli iscritti all'Ordine, a Confcommercio Palermo e a Confcommercio Professioni Palermo.

"L’intesa siglata con Confcommercio Palermo e Confcommercio Professioni consentirà di creare iniziative congiunte, volte a stabilire e a rafforzare il networking professionale - ha dichiarato il presidente del COA Palermo, Antonello Armetta -. L’Ordine degli Avvocati di Palermo si impegna a mettere a disposizione di Confcommercio Palermo e Confcommercio Professioni Palermo studi ed elaborazioni che riguardano il mondo dell'impresa e dei lavoratori autonomi. Con il protocollo cercheremo di rafforzare le sinergie già esistenti e provvederemo a potenziare tutte le attività che possano interessare, concretamente, il comparto imprenditoriale del nostro territorio".

"Abbiamo fortemente voluto questo Protocollo al fine di creare uno strumento operativo che consentisse l’incontro ed il confronto costante tra il mondo delle imprese e quello degli avvocati", ha dichiarato il referente della Commissione del Diritto dell’Impresa presso il Consiglio dell’Ordine, Ivana Mazzola.

Secondo il presidente di Confcommercio Professioni Palermo Alessandro Dagnino "il protocollo appena firmato è un eccellente punto di partenza per una collaborazione sempre più intensa e proficua che porterà benefici, sia agli iscritti all’Ordine degli Avvocati che ai soci di Confcommercio Professioni. Abbiamo dato vita a un modello di partnership che sarà replicabile anche con altri ordini professionali con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro".