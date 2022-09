Intesa tra sindacati e aeroporto Falcone Borsellino: stabilizzati 21 lavoratori

Aeroporto Falcone Borsellino: siglato tra Aviapartner Palermo e le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, accordo per la stabilizzazione per 21 lavoratrici e lavoratori.

“Esprimiamo viva soddisfazione per la sottoscrizione di un accordo con la società Aviapartner Palermo, handler dello scalo palermitano, grazie al quale si trasformano a tempo indeterminato i contratti di lavoro di ben 21 tra impiegati e operai”, così Gaetano Bonavia Filt Cgil, Antonio Dei Bardi Fit Cisl, Houda Sboui Uiltrasporti e Domenico De Cosimo Ugl T.A.

“Il comparto del Trasporto Aereo, nonostante i grandi sacrifici subiti dalle lavoratrici e dai lavoratori a causa dell’emergenza pandemica da Covid 19, ha dimostrato una grande resilienza grazie, anche, agli accordi sottoscritti con i sindacati per l’attivazione degli ammortizzatori sociali che hanno garantito continuità occupazionale e aziendale. Lo scenario internazionale, dove si sono registrati gravi ritardi e disservizi a causa della carenza di operatori e di contro il buon andamento della stagione estiva 2022 nello scalo di Palermo, e non solo, hanno rafforzato il convincimento di non potere disperdere leprofessionalità maturate ed acquisite dai lavoratori, che costituiscono un valore prezioso per le aziende del settore - aggiungono i segretari regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl T.A. - e in tale contesto che si inserisce l’ottimo accordo sottoscritto stamane”.

Inoltre, è stata raggiunta l’intesa per l’erogazione di un premio a tutti i lavoratori in forza all’organico aziendale, per l’impegno profuso e i risultati ottenuti durante questa summer.