Infrastrutture, dal Mit 75 miliardi di investimenti straordinari per Sicilia: ecco tutti gli interventi

"Quasi 28 miliardi di euro pianificati per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria, 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie: investimenti senza precedenti che il Mit guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini ha in programma per rilanciare le infrastrutture al Sud, anche in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina". E' quanto si legge in una nota del Mit che sembra rispondere così alle recenti polemiche sul taglio dei fondi al Sud.

Uno “scippo” da 2,5 miliardi di euro secondo Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra, da parte del ministro Matteo Salvini che li avrebbe dirottati verso grandi interventi per il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Il deputato Dem Marco Simiani aveva già presentato un’interrogazione parlamentare sulla questione nel mese di giugno.

Il ministero delle Infrastrutture con una nota aveva già assicurato che “nessuna delle opere immaginate nel Pnrr ereditato dall’attuale governo verrà cancellata” ma “al massimo saranno finanziate con altri fondi per rispettare gli accordi con l’Europa e assicurare la realizzazione dell’infrastruttura”.

Oggi, mentre infuria la polemica, arriva l’elenco degli investimenti del Mit. Un libro dei sogni che riguarda in particolare strade e autostrade.

In particolare in Sicilia sono progettati investimenti per circa 15 miliardi di euro con particolare attenzione alle strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e ai lavori dell'autostrada Siracusa-Gela. In Calabria è previsto un piano di investimenti complessivo pari a 12,8 miliardi per strade e autostrade, 3 dei quali già stanziati con decreto per la SS106 Jonica, su cui l'investimento complessivo è di circa 9 miliardi.

Per la rete ferroviaria, in Sicilia sono programmati investimenti per 13 miliardi. Tra gli altri, il nuovo collegamento veloce Palermo - Catania - Messina, il ripristino ed elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, i collegamenti con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Fontanarossa, la Caltagirone-Gela, per fare qualche esempio di opere attese da tempo. In Calabria per la rete ferroviaria è previsto un piano di investimenti di 34,8 miliardi, di cui 16 miliardi di euro già finanziati: 15,9 miliardi per la Salerno - Reggio Calabria, 230 milioni per l'adeguamento tecnologico della linea Battipaglia e Reggio Calabria e ancora la Variante di Cannitello e la Linea Rosarno-S. Ferdinando.

Salvini, prosegue la nota, "è determinato a utilizzare tutte le risorse europee pur di recuperare decenni di immobilismo. Al dicastero è vissuta con piena soddisfazione anche l'attenzione agli investimenti sulle opere da parte di quei partiti, ora all'opposizione, che hanno guidato il Mit nell'ultimo decennio e sono stati protagonisti in vari esecutivi nazionali senza rispondere alla fame di cantieri e sviluppo a cui Salvini sta invece dando risposte da Sud a Nord"