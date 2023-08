Infrastrutture in Sicilia, Filca Cisl: "I 28 miliardi di investimenti non restino nel libro dei sogni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La notizia di un vasto piano di investimenti in infrastrutture per la Sicilia da parte del ministero dei Trasporti, che ammonterebbe a circa 28 miliardi, da destinare alle strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e ai lavori dell'autostrada Siracusa-Gela, è una notizia confortante che ci fa ben sperare che, dopo anni di totale immobilismo, si possa registrare finalmente una svolta epocale, ma ci auguriamo che non si tratti dell'ennesima boutade estiva e che non resti tutto nel libro dei sogni". Lo afferma il segretario generale regionale della Filca Cisl Paolo D'Anca.

E aggiunge: "Da tempo chiediamo un cambio di passo rilevante sul fronte della viabilità secondaria e certamente sia le opere stradali che ferroviarie contemplate in questo piano possono rivoluzionare e migliorare la qualità degli spostamenti interni, garantendo alla nostra regione una viabilità sicuramente più al passo con i tempi ed efficientemente in linea con il resto del Paese. Puntare su questi investimenti - prosegue - strategici per il futuro della nostra Isola può servire anche a colmare il forte gap infrastrutturale che separa la Sicilia dal resto d'Italia, ma non ci lasceremo travolgere dal facile entusiasmo perché più volte siamo stati illusi che si potesse finalmente cambiare e le nostre aspettative e quelle dei siciliani sono state puntualmente disattese".

Infine, D'Anca conclude: "Si tratta tra l'altro, come si evince dal piano di investimenti, di opere che sono correlate al ponte sullo Stretto, sulla cui realizzazione non abbiamo mai nascosto la nostra approvazione né abbiamo mai pensato che fosse prioritario rispetto ad altre opere, e ci auguriamo che sia il ponte che le opere infrastrutturali ad esso collegate possano presto vedere la luce perché lo meritano i siciliani da troppo tempo in attesa di una rivoluzione e un rilancio infrastrutturale epocale".