Infoday Eit Health 2022: bandi e opportunità di finanziamento per studenti, startup e Pmi

EIT Health, una delle più importanti iniziative di innovazione in campo sanitario a livello europeo e mondiale, ha pubblicato il calendario di tutti gli appuntamenti relativi ai progetti di accelerazione per studenti, giovani imprenditori, ricercatori, imprese, startup e PMI per il 2022. Lunedì 28 Febbraio alle ora 15, durante un incontro on line presentiamo tutte le call e le opportunità di finanziamento e formazione. Qua il link per iscriversi: https://bit.ly/3sl9clP.

Con un bilancio di 2 miliardi di euro nei prossimi anni EIT Health è una delle più importanti iniziative di innovazione in campo sanitario a livello europeo e mondiale. La rete ha pubblicato il calendario di tutti gli appuntamenti relativi ai progetti di accelerazione per giovani, ricercatori, imprese, startup e PMI per il 2022. Durante l'incontro presenteremo i bandi e conosceremo i vincitori di alcune call degli anni passati che potranno dare suggerimenti e spunti utili. Un momento di networking e confronto per sviluppare le proprie idee. ARCA è stata selezionata da EITHealth Innostars come RISHUB per la Sicilia, con l’obiettivo di creare una rete regionale di stakeholders per la promozione delle politiche e delle misure poste in essere da EIT Health in tutta Europa.

L’EIT Health Accelerator crea un ecosistema in cui l'innovazione può prosperare, riunendo i migliori imprenditori della salute e fornendo loro il supporto, le competenze e i servizi di cui hanno bisogno per far decollare le loro idee e immetterle sul mercato. L'acceleratore è aperto a tutte le idee imprenditoriali di innovatori collegati alla comunità EIT Health. L'evento é co-organizzato dal Consorzio ARCA, incubatore dell'Università degli Studi di Palermo in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network e si svolgerà on line tramite la piattaforma zoom.