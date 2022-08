Inflazione, Palermo quarta per rincari in ristoranti e bar tra luglio 2021 e 2022

Palermo è tra le città italiane con l'inflazione annua più alta per quanto riguarda le attività legate al turismo ovvero alberghi e ristoranti. E' quanto emerge dall'indagine effettuata dall'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato le classifiche, dopo avere elaborato gli ultimi dati Istat relativi al mese di luglio. Palermo è quarta per inflazione dei servizi di ristorazione rispetto a luglio 2021 e dodicesima per quanto riguarda il settore alberghiero.

Per i servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria), a fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 4,8%, a Verona i ristoranti rincarano rispetto a luglio 2021 dell'8,8%. Al secondo posto Forlì-Cesena, con +8,1% e al terzo Brescia, +7,9%. Segue Palermo con un +7,8%.

In testa alla classifica delle città con i maggiori rialzi nel settore alberghiero c'è Firenze, con un +38,5% su luglio 2021. Al secondo posto Milano, con un incremento annuo del 30,9%. Terza La Spezia con +27%. Seguono Viterbo, +23%, poi Bari, la prima delle città del Sud con +21,7%. In sesta posizione Venezia con +21,2%, poi Pisa (+19,7%), Lecco e Trieste (entrambe a +19,1%). Decima Modena (+18,7%). Dietro Reggio Calabria (+18,6%) e Palermo (+18,5%)