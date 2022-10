A Palermo l'inflazione è inarrestabile, in un anno +102% per la luce e +50% per il gas

Non si arresta la corsa dei prezzi a Palermo. A settembre scorso, secondo i dati dell'Istat resi noti dall'ufficio Statistica del Comune, si è registrato in generale un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente. Il dato è più eclatante (+10,8%) se rapportato al settembre 2021, spinto soprattutto dai rimbalzi degli importi delle bollette di luce e gas, ma anche dal ritocco all'insù della spesa per i prodotti alimentari. Solo Catania (+11%) registra un incremento più alto rispetto al capoluogo siciliano.

Ma Palermo non è la città più cara d'Italia

I numeri confermano come l'inflazione sia ormai da mesi galoppante nell'Isola, ma non significano anche che le due maggiori città siano le più care d'Italia. Analizzando su PalermoToday, i dati sull'inflazione degli ultimi due anni, nello scorso febbraio, Gioacchino Fazio, docente di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di Palermo, ha infatti spiegato: "Ciò non vuol dire che a Palermo i prezzi siano più alti, ma che la città, come molte altre del Sud, a causa del consumo più concentrato su alcuni beni primari, si pensi al pane e alla pasta, sta assistendo a una spinta inflattiva maggiore rispetto a quella del resto del Paese".

Bisogna inoltre considerare che gli indici sui quali sono calcolate le variazioni hanno come riferimento il 2015. Ovvero che in quell'anno, nonostante i prezzi diversi, tutte le città sono state uniformate con base 100. In altre parole, facendo un esempio: se un caffè a Palermo nel 2015 costava mediamente novanta centesimi e oggi un euro e venti, mentre a Milano è passato da un euro e cinquanta a un euro e settanta, è chiaro che l'inflazione sia più alta a Palermo, ma che per la tazzina si spenda sempre di più nel capoluogo lombardo.

L'inflazione a Palermo negli ultimi due anni

E' chiaro, però, che continuando così le differenze vanno assottigliandosi. Negli ultimi due anni, secondo quanto si legge nel report del Comune "a Palermo il tasso d’inflazione, pari a -0,2% a settembre 2020, ha intrapreso un trend decisamente crescente, che negli ultimi mesi ha portato il tasso d’inflazione a superare il 5% a gennaio, il 7% a marzo il 10% ad agoosto. Negli ultimi mesi si registra un crescente differenziale d’inflazione fra il dato nazionale e il dato relativo alla città di Palermo: a settembre l’indice dei prezzi a Palermo è 1,9 punti percentuali più alto rispetto all’indice nazionale".

Quali sono i prezzi che crescono di più e quali meno

Guardando alle variazioni suddivise per categorie, è possibile notare che gli aumenti più elevati, tra settembre 2021 e settembre 2022, si sono registrati per "Abitazione, acqua, elettricità e combustibili" (+37,6%) e “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+12,4%). Mentre soltanto una divisione è in calo: "Comunicazioni", ovvero servizi postali e di telefonia (-1,9%). Sviscerando ulteriormente le voci, impressionante il +102,6% per "Energia elettrica" e il +50% per il "Gas". Saltano all'occhio pure il +20,2% relativo a "Pane e cereali" e il +27% per "Oli e grassi".