L'ufficio Statistica del Comune: "A luglio prezzi stabili, in un anno inflazione aumentata del 6,7%"

A Palermo nel mese di luglio l'indice dei prezzi al consumo è rimasto stabile, ma rispetto allo scorso anno l'inflazione è aumentata del 6,7% (a giugno era +7,2%). A renderlo noto è l'ufficio Statistica del Comune.

"A Palermo - si legge nel report - l’indice dei prezzi al consumo relativo ai beni ha fatto registrare una variazione tendenziale pari a +8,1% (come il mese precedente); l’indice relativo ai servizi ha fatto registrare una variazione annua pari a +3,5% (+4,6% il mese precedente)".

Per frenare la corsa dell'inflazione, il governo nazionale ha predisposto un piano che scatterà il prossimo primo ottobre, giorno in cui avrà inizio il trimestre anti-inflazione per il carrello della spesa: tre mesi in cui ci saranno i prezzi calmierati sui prodotti di più largo e generale consumo, compresi quelli per l’infanzia.

Lo prevede il protocollo di intesa sottoscritto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dai rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale. "Con il paniere calmierato - ha spiegato il ministro - siamo convinti di poter dare un definitivo colpo all'inflazione riconducendola a livelli naturali".