Piano urbanistico e commerciale in via Roma, Tamajo incontra il Comune: "Si acceleri su modifica dell'articolo 5"

Incontro stamani tra l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e i membri della sesta commissione del consiglio comunale di Palermo (Programmazione, sviluppo economico e attività produttive), nella sede dell'assessorato di via degli Emiri, per fare il punto della situazione sulla modifica dell'articolo 5 del Piano urbanistico e commerciale della città, che di fatto blocca ancora la concessione di nuove autorizzazioni commerciali per superfici superiori ai 200 metri quadrati nel centro storico.

"Da tempo il capoluogo siciliano aspetta questa modifica al provvedimento, utile e necessaria al tessuto economico della città. È tempo di accelerare i lavori, in sinergia con tutti gli uffici coinvolti e in primis con il Comune di Palermo, che ringrazio per aver stimolato la convocazione di questa importante riunione - ha detto l'assessore Tamajo - Ho dato mandato al mio ufficio di diretta collaborazione di approfondire con uno studio specifico lo stato dell'arte della vicenda. Da parte mia e del mio assessorato c'è la massima disponibilità per dare risposte chiare e certe ai cittadini e commercianti, i quali aspettano da tempo un cambio di passo rispetto alla modifica della norma. Questo nuovo provvedimento è fondamentale per un rilancio serio e concreto dell'economia e del turismo palermitano".

Al tavolo, oltre all'assessore Tamajo, erano presenti il capo di gabinetto dell'assessorato dell'Ambiente e territorio, Olimpia Campo, l'assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, l'assessore comunale all'Urbanistica, Maurizio Carta, il presidente della sesta commissione del consiglio comunale di Palermo, Ottavio Zacco, e i componenti della stessa commissione Teresa Leto, Dario Chinnici e Giuseppe Lupo.