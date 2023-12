Unicredit sospende i mutui alle aziende agricole danneggiate da caldo, incendi e siccità

Unicredit sospende i mutui alle aziende agricole danneggiate dalle ondate di calore, dagli incendi e dalla siccità che hanno colpito la Sicilia da luglio ad ottobre 2023.

La decisione della banca riguarda le aziende agricole titolari di mutui chirografari o ipotecari, con sede legale o operativa in Sicilia. "Vorrei rivolgere un plauso e un ringraziamento a Unicredit - dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino - per gli interventi straordinari volti al sostegno delle aziende agricole con la sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui e, contestualmente, lanciare un appello a tutti gli istituti di credito affinché mettano in campo misure analoghe in un momento complicato per il comparto".