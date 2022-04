Volotea inaugura la nuova rotta: via al collegamento con la Normandia, riparte anche il volo per Lione

Da oggi Palermo sarà collegata con la Normandia. Volotea inaugura il nuovo collegamento alla volta di Deauville, celebre località balneare del Calvados. La rotta avrà una frequenza settimanale. Riparte anche la tratta Palermo-Lione e, dall’8 aprile, sono tornati operativi i collegamenti alla volta di Nantes, Strasburgo e Napoli. L’offerta della compagnia low cost nello scalo Falcone Borsellino prevede un totale di 13 rotte, 5 domestiche – Ancona, Napoli, Olbia, Venezia e Verona - e 8 all’estero – Atene e Zante in Grecia e ben 6 verso la Francia, grazie ai collegamenti per Deauville, Lille, Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo.

“La Sicilia rappresenta per Volotea un mercato strategico importante e siamo davvero orgogliosi di inaugurare a Palermo il nuovo collegamento alla volta di Deauville – ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – A bordo dei nostri aeromobili, i passeggeri in partenza da Palermo potranno raggiungere con voli comodi e diretti il Nord della Francia, programmando un viaggio alla scoperta di una regione ricca di fascino come la Normandia. L’avvio di questo collegamento, unitamente alle ripartenze per Lione, Nantes e Strasburgo – senza dimenticare Napoli -, riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio. Allo stesso tempo, con l’avvicinarsi dell’estate, puntiamo a sostenere l’economia del territorio regionale, favorendo il traffico di turisti incoming, desiderosi di visitare Palermo e l’intera Isola”.