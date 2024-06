Sicilbanca, inaugurata a Palermo la filiale “Gino Morici”

Sicilbanca, banca di credito cooperativo del Gruppo Cassa Centrale, ha inaugurato la sua prima filiale a Palermo, dedicata all’eclettico artista palermitano “Gino Morici”. Con questa apertura, la Bcc raggiunge il traguardo di 22 sportelli operativi in Sicilia, supportati da 102 dipendenti e una base sociale di 4.000 soci. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri (sabato 29 giugno) nei nuovi uffici situati in viale Lazio, 9. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Lagalla, del Presidente di Sicilbanca Giuseppe Di Forti, del direttore Michele Augello e dell’Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Centrale Sandro Bolognesi. "La comunità palermitana - si legge in una nota dell'istituto di credito - avrà adesso a disposizione prodotti finanziari all’avanguardia offerti da una banca profondamente radicata nel territorio che, in linea con i valori del Credito Cooperativo, pone al centro delle sue attività le persone e il servizio alle comunità".

La filiale “Gino Morici” si sviluppa su una superficie di 215 metri quadrati su un unico livello, con sette vetrine. Gli spazi, progettati per essere contemporanei e funzionali, riflettono l’impegno della banca nel marketing culturale, valorizzando arte e letteratura.

A partire da lunedì, la sede di Palermo della Bcc Sicilbanca, diretta dal preposto Alessandro Cosentino, sarà già operativa, con un open day dedicato ai 600 soci palermitani e ai potenziali clienti.

Filiale “Gino Morici”: cultura, ambiente e salute

La sede di Palermo si distingue per l'integrazione di cultura, ambiente e salute nella sua struttura e nelle sue attività.

Cultura

All’interno della filiale è ospitata la collezione Sgadari, una selezione esclusiva di disegni in copia anastatica firmati da Gino Morici. All'esterno, è stato creato un angolo denominato “Art Space”, espressione del concetto di arte in&out. Quest’area, sempre aperta, offre un luogo di relax per la lettura, grazie a una cassetta per il book sharing posizionata all’ingresso della banca. Uno schermo Led di ultima generazione trasmette quotidianamente opere d’arte e sequenze, raccontando la bellezza dell’Isola e dei suoi artisti, creando così un piccolo museo all’aperto accessibile a tutti. Inoltre, sarà presto completata la scultura "Hidalgo con lilium", un omaggio a Santa Rosalia, che verrà posizionata lateralmente all’entrata della banca.

Ambiente

La nuova sede è un chiaro modello di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico. Attraverso il Consorzio BCC Energia, la struttura facilita la transizione energetica, con l'obiettivo non solo di ridurre i costi energetici, ma anche di consumare meno e aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di energia 100% green.

Salute

Grande attenzione è stata data alla salute e al benessere della comunità, con l’installazione di dispositivi salvavita all’esterno della sede. La filiale Gino Morici è una struttura cardioprotetta, garantendo sicurezza e protezione per dipendenti, clienti e l’intera comunità.

"Con questa nuova filiale - concludeono - Sicilbanca continua a rafforzare il suo impegno nel supportare e sviluppare il tessuto sociale, culturale ed economico della Sicilia, consolidando la sua presenza e i suoi valori cooperativi sul territorio".