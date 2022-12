Via Sacco e Vanzetti, domani inaugurazione della sede della Cisl allo Sperone

Verrà inaugurata domani, martedì 13 dicembre in via Sacco e Vanzetti, 64, la sede della Cisl del quartiere Sperone. L’appuntamento è alle 16,30, interverrà il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, saranno presenti i segretari dele Federazioni, i presidenti e i responsabili degli enti e associazioni Cisl Palermo Trapani.

Nei locali i cittadini potranno contare sui servizi di Caf e Patronato Inas Cisl oltre alla presenza delle federazioni. “Rafforziamo la nostra presenza nella periferia di Palermo, come abbiamo già fatto in alcuni comuni della provincia. Siamo e saremo sempre di più punto di riferimento dei cittadini, sia con i nostri servizi sia grazie a un dialogo costante con le amministrazioni locali. Questo deve fare il sindacato, sempre al fianco di lavoratori, pensionati, giovani, e tutte le famiglie che in questo momento vivono in grande difficoltà”.

"Per informazioni o chiedere un appuntamento - si legge in una nota - è possibile chiamare lo 091471122, scrivere su whatsapp al numero 320551768 o inviare una mail all’indirizzo: vg.imode@libero.it".