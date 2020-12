VIDEO | In periferia il primo cantiere col superbonus 110%: "Riqualificazione a costo zero" 

Apprezzamento per l'avvio del cantiere è espresso dal sindaco Leoluca Orlando, che sottolinea "l'importanza di sostenere in modo concreto l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza dell'edilizia privata. Con il programma del superbonus, viene da parte del Governo un importante contributo in questa direzione".

L'assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Di Dio ricorda che "l'amministrazione sta potenziando gli uffici che interloquiscono con cittadini e professori in questo settore, con l'obiettivo di rendere più semplice l'accesso a questo tipo di benefici". Di Dio ha anche comunicato che è allo studio, in partenariato con gli Ordini e con la Sispi, la realizzazione di momenti informativi rivolti a giovani tecnici, perché si possa estendere la platea di professionisti in grado di supportare i privati nell'accesso ai benefici previsti dalla normativa.