Fisco, a Palermo l'inaugurazione del primo cantiere nato col superbonus 110%

Sara inaugurato domani il primo cantiere nato con l'introduzione del provvedimento del superbonus 110%, nella città di Palermo. Alla cerimonia, organizzata dalla Cna di Palermo insieme alla Cna Costruzioni, partecipa il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e riguarda l'intervento di riqualificazione globale del condominio "XI Febbraio" di via della Conciliazione 29.

L'edificio beneficerà della cessione del credito di imposta superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio e la cessione darà la possibilità a 60 famiglie di effettuare un intervento, del valore complessivo di oltre 4 milioni, a costo 0 attraverso il progetto "Riqualifichiamo l'Italia - Cappotto Mio" promosso sul territorio dalla Cna di Palermo in partnership con Eni Gas e Luce ed Harley & Dikkinson.

"I lavori consisteranno in interventi di consolidamento sismico e di riqualificazione energetica dell'edificio - spiega in una nota Cancelleri - e risponderanno a quegli obiettivi del governo di mirare ad una riqualificazione del territorio per un futuro sempre più ecologico e sostenibile. Sono contento di dare il via, nella mia terra,al primo cantiere orientato a questo progetto ambizioso, che spero nel tempo possa diventare stanziale".