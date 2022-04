Apre un nuovo call center a Palermo, l'azienda: "Obiettivo 200 assunzioni entro il 2023"

E' stata inaugurata stamattina a Palermo in viale Regione Siciliana 7275 la sede del call-center del gruppo Call2Net. Call2Net gestisce 7 siti di call-center in Italia ed uno all'estero impiegando più di mille persone. "A Palermo - si legge in un comunicato stampa del gruppo - l'azienda conta di poter dare occupazione, entro la fine del 2022, ad oltre 100 operatori. Compatibilmente con le opportunità di sviluppo di business si può prevedere una crescita fino a 200 risorse nel 2023, tutte con un'assunzione stabile".

L’impegno per sostenere l’occupazione femminile è uno degli obiettivi di Call2Net e lo sarà anche a Palermo. "Di fatto - spiegano dall'azienda - la responsabilità della gestione del call center palermitano, che opererà sotto il cappello di One Os, una delle aziende del gruppo, è affidata alla dottoressa Daniela Iudica, originaria appunto di Palermo".

I tre managing Partners del Gruppo imprenditoriale, Alessandro Minetti, Andrea Salvagno e Franco Piro, hanno scelto Palermo anche per avviare, in un prossimo futuro, un laboratorio di innovazione digitale. "Rafforzando la collaborazione, già avviata in questi mesi, con l’Università e con le istituzioni locali - si legge ancora nel comunicato di Call2Net - l’obiettivo di questo nuovo progetto sarà quello di spingere lo sviluppo digitale a Palermo e per Palermo".

All'inaugurazione era presente anche il sindaco Leoluca Orlando. "Call2net rappresenta un'importante occasione di sviluppo per la città di Palermo", ha detto il sindaco. "Non solo dal punto di vista occupazionale – ha aggiunto Orlando - ma anche sul versante dell'innovazione digitale, fiore all'occhiello della nostra amministrazione, nel quale saranno coinvolte giovani professionalità. La presenza di Call2net a Palermo, che conferma ancora una volta la sua forte attrattività esercitata nel mondo imprenditoriale in un settore innovativo e di qualità, è un modo di vivere il presente e pensare al futuro rendendo sempre più efficienti i servizi del territorio".