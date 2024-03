Dall'acquisto della casa al property management, è iniziata la rivoluzione immobiliare targata Suite

Suite è l’evoluzione del settore immobiliare, una porta che collega i professionisti con il consumer. L’idea di Suite, la nuova agenzia inaugurata ieri in via Sampolo 3/D, a Palermo, trova origine nella necessità di soddisfare i bisogni dei clienti di semplificare il processo di vendita o acquisizione di un immobile. Il progetto non è quello di una comune agenzia ma di un brand che mira a regalare un’esperienza nuova che coinvolga gli specialisti che si occupano degli aspetti immobiliari, creditizi, edilizi, architettonici e comunicativi, sia online che offline.

L’ambizione di Suite e dei suoi soci - Alessio e Lucrezia Bellavista, Dalila Parisi, Marco Cordova e Alessio Sciortino - è quella di dare inizio a una nuova epoca nell’approccio alle transazioni immobiliari che ponga al centro il professionista e offra un servizio sia ai privati che alle aziende. È un luogo in cui ogni addetto ai lavori trova spazio e può mettere in atto le best practice dando vita a nuovi orizzonti immobiliari. La parola chiave intorno alla quale è stato creato il brand è "collaborazione": ogni membro del team infatti può contribuire con le proprie esperienze e competenze, creando un ambiente in cui l’innovazione prospera e le soluzioni creative vengono incoraggiate.

L'inaugurazione della nuova sede di Suite

In quest’ottica professionisti immobiliari e creditizi diventano ingranaggi di un unico meccanismo. Suite è il luogo ideale in cui le sinergie tra gli esperti del settore rendono possibili i desideri dei clienti. "Abbiamo creato un ecosistema - spiegano i soci - in cui la qualità e l’eccellenza sono la norma e non l’eccezione. ‘Suite storie di casa’ non è solo un luogo fisico, ma un’idea, un approccio, una filosofia. È il futuro del mondo immobiliare dove collaborazione e innovazione si fondono per creare un servizio che a Palermo non ha precedenti.