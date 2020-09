Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Oltre 3 mila metri quadrati dedicati al gusto, apre Iperstore Decò: "Ridata dignità a 250 famiglie"

Una grande sfida dopo il lockdown quella del nuovo ipermercato inaugurato nel Centro commerciale Palermo Nuova Città - ex Città Mercato di via Ugo La Malfa. Centinaia le persone in fila fin dalle prime ore del mattino. Tra gli scaffali, uno sguardo particolare al settore fresco e un'area bazar