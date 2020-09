Apre Decò, la Uiltucs: "Nostro impegno ha permesso ai lavoratori di mantenere il posto"

“Lo scorso anno era stato siglato l'accordo per il passaggio dei lavoratori dalla società Cambria a Decò che ha salvaguardato tutti i livelli occupazionali alle medesime condizioni: oggi assistiamo a un momento positivo, in una fase difficile, in cui l’impegno della Uiltucs nella vertenza è stato determinante e ha consentito ai lavoratori di mantenere il proprio posto in un’azienda sana". A parlare è Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, che commenta così l’apertura del punto vendita Decò in via La Malfa a Palermo. "Il tutto - ha concluso - è stato fatto contemperando le esigenze del nuovo mercato e quelle dei dipendenti che devono trovare un punto di equilibrio, come auspichiamo possa avvenire nelle altre vertenze aperte in questo momento”.

