Inaugurata Mediedil, fino a domenica esperti del settore a confronto a Palermo

E’ stata inaugurata presso il Centro fieristico PalaGiotto, Mediedilizia 2022, la fiera specializzata nel mondo dell’edilizia e di tutti i comparti e settori legati al settore delle costruzioni civili e industriali che sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino a domenica. A tagliare il nastro l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti e il presidente della VI Commissione consiliare del Comune di Palermo, Ottavio Zacco. con Massimiliano Mazzara di Mediexpo. “Quello dell’edilizia è sempre stato un settore trainante per l’economia del nostro Paese e sopratutto del nostro territorio – dichiara l’assessore Forzinetti -. Una manifestazione fatta in questo periodo ha grande valore perché è particolarmente difficile per le imprese e per l’amministrazione. E’ davvero un atto di coraggio da parte degli imprenditori che dobbiamo supportare a 360 gradi. Speriamo che tra qualche mese il settore abbia un periodo di discesa, positivo per tutti. Palermo è da sempre attrattiva, anche in questi settore. Per noi è un grande onore poter esprimere la nostra vicinanza agli imprenditori partendo dalla nostra città”.

Il presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco sottolinea: “Questa è una grande occasione per far muovere l’economia della nostra città. Questo grazie al coraggio di chi continua a crederci e a organizzare questo tipo di eventi a Palermo. Ci auguriamo che prima possibile la Fiera del Mediterraneo possa tornare ad essere utilizzata per gli eventi fieristici. Stiamo già lavorando per rilanciare la Fiera, per rivedere i costi di affitto che in questo momento sono esagerati e per far ripartire il settore”. Con l’inaugurazione si è dato avvio anche ai seminari e i convegni all’interno di Mediedilizia, con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geologi di Palermo. “Una Fiera che cresce. Un settore in Sicilia di grande interesse per tutte le attività imprenditoriali e commerciali – dice Massimiliano Mazara di Mediexpo -C’è bisogno di confrontarsi in ogni settore, soprattutto in quello professionale e lavorativo - E’ quello che per tre giorni abbiamo organizzato a Palermo”. Ingresso gratuito