VIDEO | Extralberghiero, si alza il sipario sulla Bte: "Destagionalizzare il turismo ma servono le infrastrutture"

Al Terminal Cruise del porto il taglio del nastro della settima edizione della Borsa del turismo di Confesercenti, tra le prime rassegne in Italia dedicate a questo comparto. Un fitto programma di incontri B2B fino a domenica tra oltre 150 imprenditori e 20 tour operator selezionati in tutta Europa. Tra i corridoi anche la mostra “Viaggio in Sicilia” del fotoreporter Nino Bartuccio