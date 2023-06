Innovazione digitale e tecnologica, la palermitana Webgenesys si espande: acquisita Ies Solutions

Webgenesys spa annuncia la fusione per incorporazione di Ies Solutions srl, azienda riconosciuta a livello europeo per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate soprattutto nell’ambito della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente.

Si tratta di un’unione che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento di Webgenesys, azienda palermitana con sedi anche a Roma, Aosta, Catanzaro, Milano, Napoli, Palmi (Reggio Calabria) e Torino. Ies Solutions - acronimo di "Intelligence for Environment and Security" - ha come mission l’impiego di tecnologie e soluzioni informatiche al servizio dell'ambiente e della sicurezza mediante software e piattaforme specifiche per condividere informazioni e dati cruciali.

Tra le varie soluzioni, l’azienda è conosciuta per aver sviluppato Jixel, una suite di servizi innovativi basati sul cloud, utilizzata da diversi clienti a livello nazionale ed europeo. Nel dettaglio, si tratta di un sofisticato software che ha l’obiettivo di gestire efficacemente sia situazioni ordinarie che emergenze, con soluzioni personalizzabili per città, regioni, enti, aziende e integratori di sistema, oltre a disporre di una funzionalità specifica dedicata alla gestione degli eventi eCall. Inoltre, Jixel è Software as a Service certificato da Agid/ACN.

Uberto Delprato, ceo di Ies Solutions, accoglie con entusiasmo la fusione: "Entriamo con orgoglio nella realtà di Webgenesys, che ci fornisce le opportunità commerciali e di offerta che cercavamo - dichiara -. Siamo certi di portare un valore aggiunto significativo a Webgenesys, grazie alle nostre competenze specialistiche di ricercatori ed esperti It dedicati al territorio e all'ambiente".

Per Antonello Posterino, presidente di Webgenesys, Ies Solutions "è una consolidata esperienza nel partecipare a progetti di ricerca internazionali, finanziati dall'Unione europea e focalizzati su temi correlati soprattutto all’ambiente. Questa competenza rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la nostra azienda e per il nostro impegno a contribuire alla costruzione di una società più sicura". Con questa fusione, Webgenesys continua a consolidare la sua presenza nel settore Ict, perseguendo sempre l'obiettivo, da System Integrator, di fornire soluzioni tecnologiche innovative per un mondo più sicuro ed eco-sostenibile.