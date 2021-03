Imprese, intesa tra Sicindustria e Università per formare export manager

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e l’Università di Palermo insieme per formare export manager, professionalità in grado di affiancare e supportare le imprese nei processi di internazionalizzazione. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Nino Salerno, delegato degli industriali per l’internazionalizzazione, e Salvatore Casabona, coordinatore del corso di laurea in International Relations, Politics & Trade.

"Il tema delle competenze e dell’innovazione – afferma Salerno – interessa tutto il sistema produttivo ed è la vera sfida alla quale siamo chiamati. Il futuro delle nostre imprese passa dalla formazione dei nostri giovani. E noi siamo pronti a mettere tutto il nostro know how a loro disposizione. Nell’ultimo anno il tessuto produttivo e quello sociale sono stati messi a durissima prova e non siamo ancora fuori dal tunnel. Secondo le ultime rilevazioni Ice aggiornate a dicembre 2020, la Sicilia ha visto crollare l’export del 24,2%. Ma le potenzialità delle nostre imprese sono enormi: non è il momento di lasciare, ma di raddoppiare puntando proprio sui nostri giovani”.

"Questo accordo – sottolinea Casabona – rappresenta per noi il punto di arrivo di un lungo e fruttuoso percorso di collaborazione e direi amicizia. Gli studenti del corso, in ragione delle competenze specifiche sui temi del commercio internazionale e della piena padronanza della lingua inglese (a cui molto spesso si affianca la conoscenza di almeno un’altra lingua straniera), collaborano già da tempo con Sicindustria e con le aziende associate. Il nostro intento è quello di formare risorse umane in grado di supportare le imprese siciliane nei processi di internazionalizzazione e di fornire ai nostri ragazzi il maggior numero di opportunità qualificate e qualificanti di collocamento sul mercato del lavoro”.