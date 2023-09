"Impresa al centro wellness", Riolo trasforma una concessionaria in una cittadella di sport e salute

“Mens sana in corpore sano” se tutto ruota intorno a sport, benessere, salute e nutrizione. È questo lo spirito di “Impresa al centro wellness”, la rassegna giunta alla sua terza edizione pensata dal Gruppo Riolo per promuovere cultura e valori che stanno alla base della vita umana. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, l’appuntamento prenderà vita al civico 8 di via Enzo Biagi, negli spazi dedicati alla concessionaria Volvo e centro usato Toyota, che per l’occasione verranno trasformati in una vera e propria cittadella dello sport.

Il concerto del Teatro Massimo

Per la serata inaugurale l'ensemble di ottoni e percussioni della Massimo Youth Orchestra suonerà in esclusiva all’interno del polo sportivo. Per "Young Brass in green", sabato a partire dalle 19.30, il direttore è Michele De Luca, con Vincenzo Alioto come assistente musicale. Taglio del nastro alle ore 15 di sabato. I saluti sono affidati alla padrona di casa, Iolanda Riolo, presidente della holding Riolo Group srl. Con lei anche il sindaco Roberto Lagalla e il magnifico rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri. A seguire la rassegna entra nel vivo.

I crediti formativi per gli studenti Unipa

L’evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta il primo appuntamento di questo tipo per la città di Palermo: un modo per mettere al centro associazioni, sporti, medici, dietisti e operatori sanitari. Proprio per il valore dell’iniziativa, l’Università degli studi di Palermo è partner istituzionale del progetto: a ogni studente della facoltà di Scienze Motorie che parteciperà a “Impresa al centro wellness” sarà riconosciuto un credito formativo.

Mangiare ed alimentarsi, che differenza c’è?

L’intera area sarà suddivisa in tre grandi isole: una dedicata alla nutrizione, una dedicata allo sport e una dedicata alla prevenzione con le aziende del settore, presenti con degli spazi espositivi, che potranno incontrare il pubblico. Si parte sabato 30 settembre alle 15.15 con un talk dal titolo "Mangiare ed alimentarsi, c'è una differenza?" a cura della Commissione dieta mediterranea e consumo del pesce nell'infanzia del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta. Tra i temi affrontati quali sono le migliori associazioni alimentari e gli abbinamenti virtuosi, ma anche le associazioni a tavola e gli abbinamenti dannosi. Come evitare invece il cibo spazzatura? Sarà possibile fare degli screening nutrizionali, una consulenza nutrizionistica e il controllo dell'indice di massa corporea.

Screening medici e test diagnostici gratuiti

Spazio alla salute dalle 15.15 alle 18.30. Perché prevenire è meglio che curare? L'associazione crocerossine d'Italia onlus farà compilare alcuni questionari che verranno proposti a tutte le persone che svolgeranno le attività previste, mentre il Distretto Lions 108 Yb Sicilia eseguirà degli screening medici per il diabete con il controllo della glicemia. Ma non saranno i soli: sarà infatti possibile eseguire degli screening visivi (sempre a cura del Distretto Lions 108 Yb Sicilia); degli screening di prevenzione delle malattie renali (a cura della dottoressa Grazia Locascio, direttore sanitario del Cem, centro emodialitico meridionale); degli screening per il rischio cardiovascolare (a cura di A.N.S.M.I., associazione nazionale sanità militare italiana, sezione provinciale Palermo); e poi ancora degli screening per asma e broncopatia cronica ostruttiva (a cura di A.N.S.M.I., associazione nazionale sanità militare italiana, sezione provinciale Palermo).

Sarà possibile affrontare con A.N.S.M.I., associazione nazionale sanità militare italiana, sezione provinciale Palermo, il tema del tabagismo, un percorso tra vecchia e nuova, ma anche scoprire le tecniche di rianimazione cardiopolmonari con l'uso del defibrillatore a cura della commissione Blsd del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta. Chi volesse potrà fare un controllo dei nei per prevenire il melanoma insieme al dottor Luigi Di Rosa del centro Salus. Prevenzione al femminile, invece, con le dottoresse Stefania Pernisco e Alessandra Lo Cascio esperte in medicina di genere. Inoltre, l'Avis, fornirà informazioni e sensibilizzerà alla donazione del sangue.

Perché è importante una buona postura e quali sono i vantaggi di fare attività fisica? Uno di questi aspetti sarà affrontato attraverso il controllo del sistema tonico-posturale, con le sue implicazioni che incidono nella promozione di sani stili di vita. Il talk è a cura dei dottori Antonino Patti, Valerio Giustino e Domenico Savio Salvatore Vicari, del dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche dell'esercizio fisico e della formazione di Unipa.

Le attività sportive aperte a tutti

Spazio anche allo sport con alcune esibizioni di ginnastica - aperte anche a chi volesse fare delle prove -finalizzate alla salute e al fitness. Come migliorare dunque il proprio fisico? Sarà possibile scoprirlo insieme all'Ente di promozione sportiva A.S.C. riconosciuto dal Coni. Le prove pratiche delle attività sportive sono affidate alla federazione Fitarco (la federazione italiana di tiro con l'arco), alla Fijlkam (la federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali) e alla Figh (federazione italiana pallamano).

L’angolo delle interviste

Oltre agli spazi espositivi dove incontrare le aziende partner, un angolo della cittadella dello sport pensata dal Gruppo Riolo per "Impresa al centro wellness" sarà affidato alle interviste ad alcune eccellenze dello sport. Sabato, dalle ore 16 alle 18, Barbara Lipari, speaker radiofonica, intervisterà Silvia Trapani, atleta di nuoto sincronizzato e finalista con il combo ai campionati italiani; Elisa D'Anca, atleta di nuoto sincronizzato categoria juniores, finalista con la squadra ai campionati italiani; Ginevra Passariello, atleta di nuoto sincronizzato, campionessa regionale della categoria Esordienti A; Ginevra Mir Lomolino, atleta di flag football, campionessa europea U15 mixed; Ginevra Porru, atleta di flag football, atleta di flag football, campionessa europea U15 mixed; Ginevra Leone, atleta di flag football, medaglia d'argento ai campionati europei U17 femminile; Emmanuel Canfarotta, atleta di flag football, medaglia di bronzo ai campionati europei 2023 U17 maschile.

E poi ancora Roberto Riolo, presidente del club nautico Soluto; Salvatore Martorana, campione europeo giovani sci nautico; Vincenzo Marino, vicecampione mondiale e campione mondiale U21 di sci nautico; Giorgia Cuffaro, campionessa europea giovani di sci nautico; Antonio Assennato, campione italiano U12 di sci nautico, Ethan D'Agostino, campione italiano U10 di sci nautico; Marco Cillari, campione d'Europa Euro Belgrado 2020, specialità wing-chun sword e Nunchaku in freestyle; Riccardo Cultore, atleta della nazionale giovanile più volte campione italiano di triathlon, duathlon e aquathlon; Giovanni Lauricella, atleta della nazionale italiana giovanile di nuoto di fondo più volte campione italiano nelle distanze di 2,5 e 5 chilometri; Mario Raimondo, allenatore di pallanuoto serie A2; e infine Claudio Pettonati, atleta di pallanuoto under 14, vincitore dello scudetto 2023.

Lo sport contro violenza e bullismo

Domenica 1° ottobre apertura dei lavori e saluti delle istituzioni in compagnia di Iolanda Riolo, a capo del Gruppo Riolo, e di Sergio Malizia, direttore esecutivo di "Impresa al centro wellness". Alle 10.15 il primo workshop chiamato "L'importanza dell'attività motoria e l'educazione sportiva contro la violenza e il bullismo, per imparare il lavoro di squadra". Fino alle 11.30 i relatori affronteranno il tema in un dibattito moderato dal professor Gioacchino Lavanco, direttore del dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche dell'esercizio fisico e della formazione Unipa. Interverranno Antonio Palma, professore ordinario e delegato dell'Università di Palermo per le attività sportive, Antonino Bianco, professore e coordinatore del corso di laurea in Scienze motorie e Giuseppe Musumeci, professore all'Università di Catania e direttore del Cram, centro di ricerca in attività motorie.

Salute e benessere a tavola

Il secondo workshop, dal titolo "Salute e benessere, quando c'è buon cibo c'è salute", inizierà invece alle ore 12 (e fino alle 13.15). A moderarlo Sonya Vasto, professore associato di Patologia generale (Stebicef di Unipa). Tra i relatori Leo Sabatino, professore in Scienze agrarie e forestali di Unipa e specializzato in biodiversità e qualità delle colture ortive; Giuseppe Miceli, professore in Scienze agrarie e forestali e prorettore delegato alla cura del verde dell'ateneo palermitano e delle strutture agricole a carattere didattico-sperimentale; Tiziano Caruso, professore in Scienze agrarie e forestali di coltivazioni arboree e componente del gruppo di lavoro sull'olio, sul mandorlo e sul pistacchio (Unipa); e infine Paolo Lo Bue, agronomo dell'assessorato a Agricoltura e foreste della Regione Siciliana.

L’alimentazione moderna e il cibo spazzatura

Cibo spazzatura come "junk food", un vecchio problema dell'alimentazione moderna. Se ne parlerà a partire dalle ore 15 e fino alle 16.15. A moderare il workshop sarà Giuseppe Disclafani, componente del tavolo tecnico sulla dieta mediterranea dell'assessorato regionale alla Salute. Tra i relatori, invece, Ligia Dominguez, professore di Medicina interna dell'università Kore di Enna; Alberto Firenze, professore associato del dipartimento promozione della Salute di Unipa; Antonino Bianco, professore e coordinatore del corso di laurea in Scienze motorie; e infine Garden Tabacchi, del dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche dell'esercizio fisico e della formazione.

Durante l'incontro verranno resi noti i dati delle attività svolte nella giornata di sabato nelle aree preposte a sport, dieta alimentare e screening medici con Anna Di Marzo (responsabile dell'associazione crocerossine d'Italia onlus della sezione di Palermo) e Giuseppe Disclafani (componente del tavolo tecnico sulla dieta mediterranea dell'assessorato regionale alla Salute).

Sessualità, fertilità e malattie sessualmente trasmissibili

Spazio a sessualità di coppia libera, sicura e consapevole con controllo della fertilità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Con il quarto workshop (dalle ore 16.15 alle 17.45) ad affrontare il tema saranno Marina Pandolfo, membro del direttivo della Società italiana di ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza e dirigente medico dell'Ospedale Buccheri La Ferla; Antonella Mercurio, dirigente medico dell'Uoc di Ostetricia e ginecologia dell'Arnas Ospedale Civico Palermo; e infine Stefania Pernisco, ginecologa, esperta in medicina di genere e precisione e membro dell'Ims, istituto mediterraneo sessuologia, App the choice, Zonta international. Modera l'incontro il dottor Antonio Maiorana, direttore dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Civico e direttore del centro di riferimento regionale per l'endometriosi.

“Sportiamo”, le testimonianze

A partire dalle 18.15 il quinto workshop, intitolato "Sportiamo". Con Angelo Morello, giornalista e presidente di Livia Ets, verranno presentate alcune significative e simboliche testimonianze di atleti e campioni dello sport. Tra questi Antonio Lisotta, pluricampione italiano di tiro con l'arco, ha rappresentato l'Italia a Pechino 2008 nei giochi paralimpici; Giousue Giglio, tecnico nazionale Fisdir di judo; Rosaria Sparacello, presidente dell'associazione Piccoli Battiti; Francesca Glorioso, presidente della Lilt Palermo, la lega italiana per la lotto contro i tumori; Carmelo Forastieri, campione italiano classe Hansa 303; e infine Rossella Tramontano, velista e socia della Lega navale.

Le aziende partner

Con il patrocinio istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo e la collaborazione della Fondazione Teatro Massimo e del Coni (Comitato Regionale Sicilia), le aziende che hanno aderito “Impresa al centro wellness” sono Mangia's Resort, Vitulia srl, Manfredi Barbera Giglio, Centro Emodialico Meridionale srl, Bruchicello, Sicilia Naturalmente, Boston Extend, Gaga Soc. Coop., British Institute, Salerno Packaging, Elmi srl, Polisportiva Via Belgio, Polisportiva Mimmo Ferrito, Mail Boxes Etc, Studio Barbaro, Build Logistic, Quintocanto Hotel&Spa, Cammarata, Palermo Holiday Adventure, Crossfit Mediterraneo, Associazione benessere Magrì, Herbalife, Avis, Blend Benessere e Cultura Soc. Coop., Associazione Samo, Aeffe srl, Studio Medicina Estetica Angela Mugnos, Valentina Grosso coach del benessere, Gruppo Arena, Aquademia e Parco Villa Tasca.