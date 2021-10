Imprenditoria femminile al centro del dibattito a “L’impresa è donna” a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riparte da Palermo il tour di “Impresa è Donna”, il format creato da alcune imprenditrici di OSM International Group che ha scopo di sostenere e incentivare best practices dell’imprenditoria femminile. I prossimo 6 ottobre, all’Hotel Casena dei Colli, dunque, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, saranno di nuovo le donne e le imprenditrici a parlare alle loro colleghe in una giornata a ingresso libero e gratuito in cui a prendere la parola saranno: Anna Aulico, socia di OSM Value, società siciliana che si occupa di diffondere sul territorio i principi dell’etica imprenditoriale Anna Marras, socia e consigliera d’amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A Leonardo Guarnotta, magistrato già Presidente del Tribunale di Palermo Savina Pilliu, imprenditrice, vittima di estorsioni mafiose Margherita Tomasello, vice presidente Confcommercio Palermo) Sarah Tomasello, imprenditrice hotellerie – Eolian Charme Collection Hotels Lucia Petrucci, attivista Rotary – vittima di violenza Si parlerà di donne che lavorano, nella giornata di Impresa è Donna. Donne imprenditrici, ma anche madri di famiglia, fidanzate, single. Donne a tutto tondo, protagoniste della loro vita, in un momento storico in cui il dibattito intorno alle discriminazioni e alla violenza di genere è al centro dell’attenzione. L’ingresso alla giornata, che inizierà alle 9:30, è gratuito.