Nasce ImpactSud, il laboratorio per l’impresa sociale e per il terzo settore in Sicilia

Giovedì 3 marzo alle 15 nell’Aula Magna del dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa in via Parlatore, 65 si svolgerà l’iniziativa VISuguali: La Valutazione d’Impatto Sociale per l’uguaglianza e la coesione sociale al Sud. Durante l’incontro verrà presentata l’attivazione del laboratorio ImpactSud. Il laboratorio nasce dalla sinergia tra la Lumsa Social Work Lab, il Centro studi dell’Opera don Calabria, Next Nuove Energie per il Territorio e il MoVI (Movimento di Volontariato Italiano) Sicilia, con la collaborazione del Forum del Terzo Settore Sicilia, ConfCooperative Palermo, LegaCoop Sicilia e Fondazione Ebbene.

Nell’ottica di rafforzare i processi di VIS – Valutazione di impatto sociale, ImpactSud realizzerà forme di accompagnamento alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese nell’ambito dell’economia sociale e di comunità, combinando la ricerca pura e applicata con le esperienze e le pratiche già operative nel nostro territorio.

"Le principali linee d’intervento di ImpactSud - si legge in una nota - sono: supporto agli Enti del Terzo Settore con l’obiettivo di contribuire alla loro crescita e alla realizzazione della loro missione, nel dialogo e con l’attivazione della comunità in cui sono inseriti; accompagnamento alla nascita e sviluppo di nuove imprese nella cornice dell’economia sociale e di comunità e come esito di percorsi di progettazione sociale innovativa e sostenibile; affiancamento alle imprese negli interventi strategici di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), nella messa a fuoco dell’impatto complessivo e nel percorso di trasformazione in Purpose Driven Company orientate anche a precisi scopi sociali; supporto alle Fondazioni e agli Enti da loro sostenuti nel perseguire le finalità, contribuendo così a rendere visibile l’impatto degli interventi e a definire strumenti e strategie per valorizzare il coinvolgimento della comunità di riferimento. Nella cornice dei principi ispiratori della Valutazione di Impatto Sociale, ImpactSud offre ai propri interlocutori strumenti e metodologie d’implementazione di percorsi che mirano a rendere visibili e misurabili le dimensioni quanti-qualitative delle attività. Si potrà partecipare sia di presenza che on line su Zoom registrandosi sul sito www.impactsud.it o al link https://bit.ly/3JDAtGX".