Progetto Immijobs: un percorso di apprendistato per l’inserimento lavorativo nel tessuto palermitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei mesi di luglio e agosto si è svolto il percorso formativo di apprendistato del progetto IMMIJOBS – Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals (IMMIJOBS-AMIF-2017-AG-INTE). Il progetto finanziato dal programma FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), vede la collaborazione di 8 partner provenienti da 8 diversi paesi europei: KEKAPEL S.A. (il coordinatore – Kentro epaggelamtikis katartisis tis perifereiakis enotitas lesvou AE), ACTION Synergy S.A. e KAAEKT SAMOU (Employment and Vocational Training Center & Technology of Samos) S.A. dalla Grecia; BCCI (SDRUZHENIE BULGARSKA TARGOVSKO-PROMISHLENA PALATA) e NCVT (National Centre for Vocational Training within Chambers of Commerce and Industry) dalla Bulgaria; Pro IFALL e Helsinborg (Arbetsmarknadsförvaltningen) dalla Norvegia. Questo percorso formativo ha visto 44 ragazzi e ragazze immigrati provenienti da vari centri del palermitano cimentarsi nell’apprendimento di nuove competenze e tecniche supportati non solo dai formatori CEIPES ma anche da 4 aziende del settore selezionato.

Il percorso formativo è stato possibile solo dopo una chiara analisi del mercato del lavoro e dei bisogni dei più giovani. In generale, nelle regioni del sud Italia puntiamo sempre all’inserimento di questi giovani nei settori dell’agricoltura, della ristorazione e del turismo ma sappiamo che oggi la domanda di giovani con competenze tecnologiche e che sappiamo lavorare nell’industria manifatturiera è sempre più in crescita. A tal proposito e grazie anche ad un’analisi dettagliata dei bisogni effettuata con i centri di accoglienza e soprattutto con i ragazzi, è stato sviluppato un programma di apprendimento basato sull’utilizzo delle tecnologie di fabbricazione digitale e tradizionali. Alcune delle competenze acquisite sono state: Competenze digitali, imprenditoriali, manuali e uso delle nuove tecnologie. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Il passo successivo per il CEIPES è fare tutto il possibile per trovare un impiego per gli studenti che hanno completato il percorso formativo. Per saperne di più sul progetto ed essere aggiornato, visita il sito.