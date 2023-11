Facciamo luce sulle case del futuro: dagli scenari post pandemici alla realtà

Nel periodo pandemico e nell’immediato post pandemia, molti sociologi ma anche professionisti come architetti e designer avevano iniziato a interrogarsi su come sarebbe cambiato il nostro modo di pensare e vivere gli spazi, ed in particolare le abitazioni divenute forzatamente il centro principale delle nostre vite.

Si ipotizzava e si iniziava a progettare un futuro delle abitazioni in cui avremmo avuto nuovi sistemi di ventilazione naturale e ricambi d’aria automatici aperti e non più chiusi. Tecnologie di comando remoto delle porte e delle superfici di casa con sensori anche indossabili o controlli vocali, touchless in memoria dei contagi. In queste case non ci sarebbe più stato spazio per materiali sintetici, per lasciare il posto solo a quelli naturali e germorepellenti come il bronzo, il rame e l’ottone. Gli interni? Si pensavano ibridi, con pareti flottanti e quinte a scomparsa, con mobili su rotaie o su ruote per adattare gli ambienti a proprio piacimento, per il relax, la socialità, il lavoro, oppure per lo studio, per la lavanderia o la cucina, in modo da ampliare al massimo lo spazio personale.

Come ben sappiamo, non tutto questo si è avverato e la vita è tornata sotto molti aspetti simile a quella di prima, ma alcune tendenze ed esigenze legate al vivere le case, sono rimaste. Ad esempio, i tempi delle case con ambienti definiti e separati sono sempre più lontani, e il concetto stesso di casa si è evoluto in modo dinamico. Le case odierne sono caratterizzate da spazi multifunzionali, design compatto e attenzione all'efficienza energetica e alla tecnologia.

La luce come strumento di trasformazione degli spazi

In questo scenario in evoluzione, l'illuminazione gioca un ruolo cruciale: sono cambiate le esigenze di illuminazione degli ambienti e di conseguenza il modo in cui progettiamo e utilizziamo la luce. Non si tratta più solo di illuminare un ambiente, ma di adattare la luce alle diverse esigenze e situazioni. La luce diventa uno strumento di trasformazione, che crea atmosfere uniche per ogni momento della giornata.

Molto più di prima, soprattutto quando si tratta di adattare un ambiente già abitato a mutate esigenze di vita, la differenza la può fare la progettazione illuminotecnica specializzata, o la consulenza di esperti nel trovare soluzioni stand alone che rispondano alle proprie esigenze estetiche e funzionali.

LiD: soluzioni di illuminazione innovative e adattabili alle case del futuro

LiD, azienda specializzata in illuminazione di arredo e architetturale, è da tempo al centro di questa evoluzione, ed offre soluzioni di illuminazione innovative e adattabili alle case del futuro. L'approccio di LiD va oltre la semplice fornitura di lampade: si tratta di progettare e integrare l'illuminazione in modo che si fonda armoniosamente con il design degli spazi, siano essi piccoli appartamenti o spazi aperti.

La casa come luogo di vita

Dall’ultimo rapporto del Censis "Gli Italiani e la casa" (dicembre 2022) si evince chiaramente che il vero cambiamento innescato dalla pandemia lo ritroviamo nel ruolo della casa nella vita delle persone. L'accento è posto sull'importanza della casa come luogo intimo e familiare, ma anche come scenario di svago e di lavoro:

il 91,9% degli italiani considera la propria casa un rifugio;

l’84,5% utilizza la casa come luogo di incontro per amici o parenti;

il 78% trascorre in casa gran parte del proprio tempo libero;

il 47,1% degli occupati vi svolge attività di lavoro smart working;

il 43,7% degli italiani vi svolge attività di fitness e sport.

LiD: creare ambienti flessibili e confortevoli

Di fronte a mutate esigenze delle famiglie e degli individui, realtà specializzate in illuminazione come LiD si pongono l’obiettivo di rendere l'illuminazione funzionale al processo di adattamento degli spazi. In LiD si comprende l'importanza di creare ambienti flessibili e confortevoli, dove la luce sia una protagonista discreta ma potente.

L’approccio consulenziale del team LiD si rivela indispensabile. L'illuminazione non può essere trascurata o aggiunta all'ultimo momento. Deve essere parte integrante del processo di progettazione, in cui ogni luce è studiata per valorizzare gli spazi e rispecchiare il modo di vivere di chi li abita. Con il suo approccio flessibile e personalizzato, LiD è il partner ideale per trasformare le case del futuro in spazi che riflettono chi le abita.