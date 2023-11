Ikea a Palermo, si riapre uno spiraglio: "L'azienda interessata a un nuovo store in Sicilia"

Ikea a Palermo? Se ne parla da oltre 10 anni, ma non se n'è mai fatto nulla anche a causa di problemi burocratici e progetti sfumati che hanno irritato il colosso svedese. Adesso pare si sia riaperta una possibilità.

A profilarla è l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo durante la Bte, la borsa del turismo extralberghiero che si svolge in questo fine settimana al Cruise Terminal del porto. "La Sicilia - ha detto Tamajo - deve avere obbligatoriamente un cambio di passo sulla velocità amministrativa e sulle nuove tecnologie. Come tutti sapete Ikea qualche tempo era interessata ad investire qui a Palermo. Per problemi burocratici l’impresa è scappata a gambe levate. Attraverso i miei uffici ho ricucito i rapporti di Ikea, i quali non ne volevano sapere più nulla della Sicilia. Solo attraverso una azione di sensibilizzazione, dopo vari mesi, il colosso svedese sta valutando concretamente se far nascere un nuovo store qui a Palermo. Noi siamo fiduciosi".

Al momento Ikea è presente nell'Isola, soltanto a Catania. A Palermo è presente soltanto un corner dove è possibile progettare spazi e procedere a ordini all'interno del Forum di Brancaccio.