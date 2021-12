IH Palermo Language Centre si prepara al consueto Reverse Advent Calendar (Calendario dell'Avvento al Contrario)

Con il calendario al contrario di IH Palermo LC, anziché ricevere un dono per ogni giorno, quotidianamente si dona qualcosa da regalare. Da martedì 1° dicembre IH Palermo LC sta raccogliendo articoli donati da studenti e dal pubblico in generale per l'associazione Apriti Cuore che, fra le tante attività di beneficienza, gestisce delle comunità per minori fra i 12 e i 19 anni. Invitiamo tutti ad unirsi per fare del bene ai meno fortunati e per preparaci al meglio alla chiusura del 2021. I doni più importanti sono alimenti non deperibili (cibo in scatola, pasta, riso, alimenti per bambini, olio, latte a lunga conservazione, ecc.) e prodotti per l'igiene personale (shampoo, rasoi, assorbenti, pannolini, dentifrici, saponi, detersivi, ecc.)

