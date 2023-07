Uiltucs, dopo 10 anni Marianna Flauto lascia la segreteria regionale: al suo posto eletta Ida Saja

Ida Saja è stata eletta nuovo segretario generale della Uiltucs Sicilia. Prende il posto di Marianna Flauto, che dal 2013 è stata al vertice del sindacato del commercio, del turismo e dei servizi e da un anno ricopre il ruolo di segretario nazionale.

Saja, classe 1968, già segretario aggiunto in Sicilia con delega al commercio, è entrata nella Uiltucs a 30 anni ed è stata eletta per diversi mandati come Rsu all’interno della Rinascente di Palermo. Laureata in Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali, ha iniziato a collaborare al fianco di Flauto e nel 2013 è stata eletta componente della segreteria regionale.

"Ringrazio il segretario generale Paolo Andreani, Marianna Flauto e l’intero consiglio regionale per la fiducia riposta - dice Saja - inizio questo mandato con l’obiettivo di proseguire l’attività sindacale in continuità nel segno di quei valori che hanno contraddistinto la struttura siciliana, per migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori siciliani all’interno dei luoghi di lavoro e per dare voce e sostegno alla parte più debole del mondo del lavoro".