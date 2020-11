Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dobbiamo investire sui giovani ed aiutarli a costruire una Sicilia migliore. E noi siamo in campo per loro e con loro”. Così si esprime Gaetano Mancini, presidente di Confcooperative Sicilia, alla vigilia dell’evento "I giovani costruiscono la Sicilia", che su terrà il prossimo lunedì 30 novembre in modalità on line.

"Per questo stiamo avviando diverse iniziative, tra cui quelle di lunedì. Vogliamo sostenerli e dare spazio alle loro idee. L’hackaton – prosegue Mancini – vedrà la partecipazione di 85 ragazzi provenienti da tutta la Sicilia. S’ingaggeranno su alcune sfide cruciali per il nostro immediato futuro, con la convinzione universalmente riconosciuta che il mondo sta cambiando rapidamente e la pandemia è diventata, nei fatti, un potente acceleratore, che sta sgretolando - anche brutalmente - certezze, abitudini, prassi più che consolidate. Le parole chiave del futuro della Sicilia saranno: innovazione sostenibilità, partecipazione, coesione sociale e “ispirareranno” i candidati nelle 5 “challenge” (sfide) a loro proposte: aging e cura delle persone, le aziende siciliane nel 2030, Southworking e la Sicilia che attrae talenti, l’immigrazione: una grande opportunità, Città sostenibili, connesse e accessibili”.

“Ai primi 3 classificati – continua il presidente di Confcooperative Sicilia – sarà riservato un montepremi di quasi 10.000 euro. A tutti i partecipanti, che vorranno avviare un percorso imprenditoriale in cooperativa, assicureremo come sistema il nostro sostegno in termini di servizi ed opportunità. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro fondo mutualistico – Fondosviluppo per il sostegno economico, la Federazione Siciliana BCC che crede fortemente nell’iniziativa, la Regione Siciliana per il patrocinio ed infine Tree, che sta curando l’organizzazione dell’evento”.

“Per chi vorrà seguire la presentazione delle idee – conclude Mancini – diamo appuntamento alle ore 18:00 sulla pagina facebook di Confcooperative Sicilia per una diretta, che coinvolgerà – tra gli altri – anche il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, l’assessore regionale al lavoro – Antonio Scavone, il Presidente nazionale di Confcooperative – Maurizio Gardini”.