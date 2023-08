Venduto all'asta il villaggio Punta Spalmatore di Ustica, il piano per il rilancio: "Turismo estero e lavoratori locali"

L'ennesimo tentativo è andato a buon fine: l'hotel villaggio Punta Spalmatore di Ustica è stato venduto all'asta giudiziaria. A giugno dell'anno scorso si era partiti da un importo di cinque milioni e duecentomila euro, poi dopo diverse battute a vuoto il prezzo si è abbassato e Todaro Group, attivo con diverse società nel campo delle energie rinnovabili, qualche settimana fa, ha chiuso l'acquisto con una cifra attorno al milione e seicentomila euro. Il gruppo imprenditoriale siciliano, ma con sede a Roma, attivo con diverse società nel campo delle energie rinnovabili, per la prima volta investe nel turismo.

S'intravede, dunque, un rilancio per il complesso alberghiero chiuso dal 2018, che si estende su una superficie di oltre 31 mila metri quadrati comprendenti anche 80 camere e 112 bungalow, per un totale di oltre 600 posti letto. Angelo Todaro, imprenditore originario di Alia, a capo dell'omonimo gruppo, illustra a PalermoToday il piano per il rilancio della struttura. "Stiamo cercando in prima battuta - spiega - di pulire tutta l’area attorno agli immobili, circa 9 ettari di terreno di origine vulcanica ormai abbandonati da tempo che necessitano di un'importante opera di manutenzione".

Sono diverse le "identità" che Todaro immagina per il futuro del villaggio Punta Spalmatore. "Innanzitutto - continua - vogliamo rilanciarlo come centro per la scuola sub grazie alla piscina". Per quanto riguarda l'ospitalità l'intenzione della nuova proprietà è quella di "promuovere la vendita del diritto alberghiero dei bungalow per 30 o 50 anni, formula diversa da quella della multiproprietà, che consentirebbe la fruizione in qualsiasi periodo dell'anno agli acquirenti". E per l'hotel "non saranno superate le quattro stelle e miriamo ad attrarre turisti da Germania, Francia e Inghilterra".

Todaro Group ha deciso di scommettere su "un villaggio in un'isola non cementificata e non sfruttata dal punto di vista turistico" e, almeno secondo i piani, anche la stessa Ustica potrebbe beneficiarne. "Ho già avuto alcuni incontri alla Regione - prosegue Todaro - per iniziare a chiedere un potenziamento dei collegamenti da Palermo. Se arrivano 200 turisti al 'Falcone Borsellino', non si posso tenere 6 ore in banchina in attesa di un aliscafo e spero che se ne tenga conto".

Sul fronte occupazionale, il ceo di Todaro Group afferma: "Sono libero da impegni sindacali relativi alla precedente gestione, ma per politica aziendale, in tutti gli impianti eolici da noi realizzati, abbiamo sempre dato precedenza ai lavoratori locali". L'azienda pensa che, una volta avviata l'attività alberghiera, nel complesso verranno impiegate tra le 80 e le 100 unità. "Tra non molto avvieremo i primi colloqui - annuncia Todaro - mi preme però dire che punteremo molto sulla qualità, dunque cercheremo figure specializzate e chiederemo dei corsi ad hoc per la formazione del personale".