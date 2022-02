Hotel delle Palme, accordo sui pagamenti del Tfr: "Revocato il sit in di protesta"

Le organizzazioni sindacali degli edili revocano il sit in di domani (mercoledì) davanti all'Hotel delle Palme, indetto per chiedere i pagamenti di Tfr e stipendi agli 80 edili licenziati. "Siamo stati convocati dall'azienda, che ha recepito le nostre richieste – dichiarano Vincenzo Di Vita, segretario Fillea Cgil Palermo e Lorenzo Scalia della Filca Cisl Palermo Trapani -. Abbiamo revocato la manifestazione e sospeso ogni azione di protesta perché l'azienda ha accettato il confronto e, accogliendo la proposta delle organizzazioni sindacali, ha comunicato che provvederà subito al pagamento del 50% della rata di Tfr di dicembre ed entro una settimana al saldo di dicembre per tutti. Ai 7 lavoratori licenziati a ottobre, sarà versata la rata integrale di dicembre, che per loro è la prima".

La seconda rata di Tfr, che scadeva a gennaio, sarà corrisposta entro la prima settimana di marzo. “Siamo contenti del risultato ottenuto con la società Mare Resort, che evita il proseguimento di ulteriori azioni sindacali e vertenziali - concludono Di Vita e Scalia - e ci auguriamo che l'azienda, con la ripresa del settore edile e del turismo, continui a mantenere gli impegni presi per i pagamenti dei lavoratori e per nuove prospettive occupazionali”.