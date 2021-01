Nuova vita per il Grand Hotel delle Palme: l'albergo 5 stelle riaprirà tra due mesi

Riapre l'Hotel delle Palme a Palermo. Tra due mesi tornerà il nuovo 5 stelle di lusso in via Roma. "Quella di Sicindustria è una grande operazione associativa - dicono dall'associazione degli industriali - che ha accolto il gruppo di alberghi e strutture turistiche che fanno capo alla famiglia di imprenditori Corvaia". Oltre all'iconico Hotel delle Palme entrano nella compagine dell’associazione industriali il luxury hotel Metropole di Taormina e il villaggio turistico Sporting di Cefalù, oggi rilanciato in un moderno resort 4 stelle con campi sportivi, area spa e benessere e ristorante.

Trasformato da residenza privata in albergo di lusso della Belle Époque, "il Grand Hotel et des Palmes - dicono da Sicindustria - vanta storia e un passato di ospiti illustri. Richard Wagner qui concluse la composizione del suo Parsifal. Charles Poletti, durante la seconda guerra mondiale lo trasformò nel quartier generale delle truppe alleate in Sicilia, sotto il regime dell’Amgot. Tra due mesi riapre le porte come hotel 5 stelle lusso nella storica sede di via Roma".

"L’hotel Metropole di Taormina - si legge nella nota - sorge invece su un edificio storico del XIII secolo. Restaurato dopo anni di abbandono, è accanto alla Torre dell’Orologio nello storico corso Umberto. L’archeologo Biagio De Spuches, elesse l’edificio a residenza privata e dimora della propria collezione di reperti antichi. Sono ancora visibili le colonne provenienti dal Teatro Greco di Taormina, che proprio De Spuches fece trasferire nel palazzo. Oggi è un elegante e moderno hotel di lusso che accoglie una clientela internazionale ed eventi importanti come il Taormina Film Festival".