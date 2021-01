Hotel delle Palme, Filcams Cgil: "Vecchi dipendenti siano assunti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il nostro auspicio è che non ci siano intoppi e che l'azienda subentrante, il gruppo palermitano Corvaia, che hanno preso in locazione dalla Zyz srl la struttura alberghiera, faccia propri gli impegni sottoscritti per l'assunzione dei 28 dipendenti". A dichiararlo è il segretario Filcams Cgil Palermo Alessia Gatto, nel commentare positivamente l'annuncio dell'apertura tra due mesi del Grand Hotel et des Palmes.

"A dicembre abbiamo appreso che saranno gli imprenditori Corvaia a gestire l'albergo. Avevamo già chiesto un incontro alla Zyz, società collegata al fondo Algebris, che ha acquistato la struttura dalla Acqua Marcia Turismo e ha avviato la ristrutturazione dei locali – aggiunge Alessia Gatto – Un incontro insieme alle parti sociali e alla famiglia Corvaia, per rispetto degli accordi presi per garantire il destino occupazionale dei 28 lavoratori, di cui la società Zyz si era fatta carico. Impegno che per noi vale adesso anche per chi subentra”.

I verbali di conciliazione sono da tempo firmati: la transazione garantisce alla riapertura dell'hotel il passaggio di tutto il personale precedente, i lavoratori dei settori hall, ricevimento, servizio ai piani e facchini, presso la struttura a 5 stelle di via Roma. I 28 lavoratori erano stati licenziati due anni fa, quando si è dato inizio alla ristrutturazione dell'immobile storico.