Il ritorno del Grand Hotel delle Palme, Orlando: "Riecco Palermo nel panorama mondiale"

E' stato ufficialmente inaugurato ieri il nuovo Grand Hotel et des Palmes. L'albergo rivive grazie ad un importante intervento di restauro durato due anni. "Un intervento che rafforza l'attrattività della nostra città sempre più protesa, dopo il periodo di chiusure causate dalla crisi pandemica, a continuare e rilanciare la presenza della nostra città nel panorama mediterraneo e internazionale, ha commentato il sindaco Leoluca Orlando.

Trasformato da residenza privata in albergo di lusso della Belle Époque, il Grand Hotel et des Palmes vanta storia e un passato di ospiti illustri. Richard Wagner qui concluse la composizione del suo Parsifal. Charles Poletti, durante la seconda guerra mondiale lo trasformò nel quartier generale delle truppe alleate in Sicilia, sotto il regime dell’Amgot.

Passato sotto il controllo del Banco di Sicilia negli anni sessanta, negli anni 2000 è stato acquisito al Gruppo Acqua Marcia. Il 6 novembre 2018 è stato acquistato all'asta dal fondo di investimento Algebris del finanziere Davide Serra per circa 12 milioni di euro, per poi passare in mano alla famiglia di imprenditori Corvaia. Adesso riapre le porte come hotel 5 stelle lusso nella storica sede di via Roma.