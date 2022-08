Gruppo Arena acquisisce dal Gruppo Radenza i due punti vendita dei centri commerciali Forum e La Torre

I due maggiori Gruppi imprenditoriali della GDO in Sicilia, Gruppo Arena e Gruppo Radenza, proseguono nel reciproco trasferimento di alcuni punti vendita.

A seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo Radenza di tre punti vendita nella città di Catania siti in viale Mario Rapisardi, via Giacomo Leopardi e via Torino, ceduti dal Gruppo Arena in completa e definitiva ottemperanza alle disposizioni dell’AGCM, i due grandi players siciliani si accingono ad avviare una nuova operazione di trasferimento che porterà all’acquisizione da parte del Gruppo Arena dei due punti vendita del Gruppo Radenza siti nei Centri Commerciali del territorio palermitano “La Torre” e “Forum”.

I due Gruppi imprenditoriali proseguono pertanto nel conseguimento di alcuni tra i principali rispettivi obiettivi commerciali, quali la concentrazione del business palermitano del Gruppo Radenza nei punti vendita di piccole e medie dimensioni e l’ampliamento della rete di vendita del Gruppo Arena nel territorio di Palermo: quest’ultima imminente operazione sarà oggetto di comunicazione all’AGCM per la prescritta autorizzazione, essendo già state espletate in tal senso con esito positivo le opportune verifiche preliminari.

La complessiva operazione di reciproco trasferimento dei rami d’azienda sopra menzionati, di fatto, permetterà uno sviluppo sempre più performante della rete vendita dei due Gruppi imprenditoriali, in piena sintonia con i rispettivi piani industriali e commerciali.